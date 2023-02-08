عاجل.. انطلاق الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا عبر “ساهم”

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انطلقت منذ قليل، الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا الاثنين، عبر منصة “ساهم”.

أكثر من 12 مليون ريال حتى الآن

وحسب “الإخبارية”، فقد سجلت الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا، أكثر من 12 مليون ريال حتى الآن.

المملكة أول دولة في العالم تنظم حملة شعبية

وتحت شعار “عطاؤكم يخفف عنهم “، كانت المملكة أول دولة في العالم تنظم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال.

الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال

وخلال التضامن العالمي مع ضحايا الزلزال المدمر، كانت المملكة هي الدولة الأولى والوحيدة التي أعلنت عن تنظيم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، حيث أمر خادم الحرمين وولي العهد بتسيير جسر جوي لدعم تركيا وسوريا.

9000 قتيل و37 ألف جريح بتركيا وسوريا

وتخطى مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا، 9000 قتيل و37 ألف جريح، في حصيلة رسمية غير نهائية.

في الوقت نفسه، أكد نائب الرئيس التركي ارتفاع عدد المصابين إلى 34 ألفًا و810 حتى الآن، وأنه تم فتح جميع الطرق أمام وصول الدعم اللوجستي لمنطقة الزلزال.

8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن.

ووقع زلزال بلغت قوّته 7.7 درجات بمقياس ريختر في جنوبي تركيا فجر الاثنين الماضي، وأعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة بمقياس ريختر.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

واعتُبر هذا أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

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