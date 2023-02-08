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“الإحصاء”: ‏14.5 مليار ريال إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في 2021
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“الإحصاء”: ‏14.5 مليار ريال إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في 2021

“الإحصاء”: ‏14.5 مليار ريال إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في 2021

“الإحصاء”: ‏14.5 مليار ريال إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في 2021
١٢:٠٥:٥٥ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2021م، التي كشفت أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بلغ 14.5 مليار ريال.

وبلغت أعداد المشتغلين في هذا المجال 30.220 مشتغلاً، وبلغ عدد الباحثين 24.808 باحثين خلال عام 2021م.

وأظهرت نتائج التقرير تقدم القطاع الحكومي على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة (50%) من إجمالي الإنفاق يليه القطاع الخاص بنسبة (35%)، فيما بلغت نسبة الإنفاق على مستوى قطاع التعليم (15%).

القطاع التعليمي 

وأفاد التقرير أن المشتغلين في القطاع التعليمي حقق النسبة الأكبر في مجال البحث والتطوير حيث بلغت نسبة المشتغلين (83%) بواقع 25,178 مشتغلا.

وأضاف: أما على مستوى القطاع الحكومي فقد بلغت أعداد المشتغلين 2.967 مشتغلا بنسبة (10%) من إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة في نسبة اعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بواقع 2,075 مشتغلا بنسبة (7%) خلال عام 2021م.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية.

كما تقوم بإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

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