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وزير الطيران: عودة حركة النقل الدولي بنسبة 80% (فيديو)
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وزير الطيران: عودة حركة النقل الدولي بنسبة 80% (فيديو)

وزير الطيران: عودة حركة النقل الدولي بنسبة 80% (فيديو)

وزير الطيران: عودة حركة النقل الدولي بنسبة 80% (فيديو)
١٢:١٣:٥٣ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير النقل المهندس، صالح الجاسر، إن المملكة في قطاع الطيران تسبق المتوسط العالمي في نسبة التعافي من جائحة كورونا.

وأضاف في كلمته بمؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الطيران الداخلي شارف على الوصول إلى أرقام ما قبل الجائحة والطيران الدولي شارف تقريبًا 80% من الأرقام، وهذا أعلى من المتوسط العالمي.

وتابع: حاولنا أيضًا الآثار المترتبة على الجائحة لا تؤثر على الخطوات الإستراتيجية لتحويل المملكة إلى مركز طيران.

انطلاق مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك

وانطلق، اليوم الأربعاء، مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك في العاصمة الرياض، الذي يُقام تحت رعاية وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبدالله الجدعان.

ويستمر المؤتمر مدى يومين، تحت شعار “منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن”، وذلك بحضور وزراء وخبراء ومتخصصين في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية من شتى دول العالم، وذلك لمناقشة التطورات العالمية، وسبل أتمتة هذه القطاعات، وتيسير التجارة وحماية الأمن الوطني.

ويشمل المؤتمر إقامة معرض متكامل بمشاركة أكثر من 50 جهة ممثلة عن القطاعين العام والخاص، وتهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال المؤتمر توفير منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية مع المنظمات الدولية والخبراء والمهتمين، وذلك لتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد وتعزيز روافده، ودعم المنظومة الرقمية المطورة والمتكاملة في مسعى لتحقيق استدامة الاقتصاد المحلي، وتعزيز الأمن.

وسيشهد المؤتمر على مدار اليومين، 15 جلسة حوارية وورقة عمل، تستهدف المكلفين والعملاء من المستوردين والمصدرين، والباحثين، والإعلاميين، وجميع المهتمين بالناحية المعرفية للقطاع الذي يُمثل ركيزة محورية للمملكة في استدامة وتنوع اقتصادها.

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الكلمات الدلالية:
الطيران النقل حركة الطيران مؤتمر هيئة الزكاة وزير النقل

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