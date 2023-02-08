الدفاع التركية: طائرات الإطفاء تكافح حريقًا اندلع مجددًا في ميناء إسكندرون

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع التركية تدخلها جوًا لإطفاء الحريق الذي اندلع في ميناء إسكندرون بولاية هتاي، جراء الزلزال.

القوات البرية وطائرة للقوات الجوية تكافح الحريق

وأشارت الوزارة في بيانها أن مروحيات من القوات البرية وطائرة للقوات الجوية، تدخلت من أجل إطفاء الحريق.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الزراعة التركية، أن طائرات الإطفاء تكافح حريقًا اندلع مجددًا في ميناء اسكندرون.

ارتفاع عدد الضحايا لـ 9 آلاف قتيل في تركيا وسوريا

فينا أعلن مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 6234 شخصًا، وأن عدد الإصابات ارتفع إلى 37 ألفًا و11 مصابًا.

تدمير 5 آلاف و775 منزلاً بتركيا

وكشف نائب الرئيس التركي، أن عدد المباني التي تدمرت بفعل الزلزال بلغ 5 آلاف و775، بينما تم إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض، وفقًا لوكالة “الأناضول” الرسمية.

وأكدت السلطات أن 16 ألفًا و139 شخصًا من أعضاء فرق البحث والإنقاذ يواصلون مهامهم في المناطق المنكوبة، لافتًا إلى وصول 3251 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وأن حوالي 2400 عنصر إضافي سيأتون من عدد من البلدان.

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا وشمال سوريا

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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