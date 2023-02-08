الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
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رابط التقديم.. وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عدة مجالات

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رابط التقديم.. وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عدة مجالات

رابط التقديم.. وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عدة مجالات

رابط التقديم.. وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عدة مجالات
١١:٣٣:١٤ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – أخصائي حماية بيئي.

2 – أخصائي حماية بيئة أول.

3 – كبير أخصائي حماية بيئة.

4 – مدير إدارة حماية بيئة.

5 – مدير إدارة مراقبة المخزون.

6 – مدير إدارة التشغيل والصيانة.

7 – مدير إدارة الأمن والسلامة.

8 – مدير إدارة التخطيط المالي.

9 – محاسب مدفوعات.

10 – مدير إدارة الميزانية.

11 – والمزيد …

* طريقة التقديم

– أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 فبراير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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أخبار السعودية الرقابة على الالتزام البيئي الرياض المركز الوطني وظائف شاغرة

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