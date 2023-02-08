رابط التقديم.. وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عدة مجالات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية
1 – أخصائي حماية بيئي.
2 – أخصائي حماية بيئة أول.
3 – كبير أخصائي حماية بيئة.
4 – مدير إدارة حماية بيئة.
5 – مدير إدارة مراقبة المخزون.
6 – مدير إدارة التشغيل والصيانة.
7 – مدير إدارة الأمن والسلامة.
8 – مدير إدارة التخطيط المالي.
9 – محاسب مدفوعات.
10 – مدير إدارة الميزانية.
11 – والمزيد …
* طريقة التقديم
– أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 فبراير 2023م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).