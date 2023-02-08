رابط التقديم.. وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عدة مجالات

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – أخصائي حماية بيئي.

2 – أخصائي حماية بيئة أول.

3 – كبير أخصائي حماية بيئة.

4 – مدير إدارة حماية بيئة.

5 – مدير إدارة مراقبة المخزون.

6 – مدير إدارة التشغيل والصيانة.

7 – مدير إدارة الأمن والسلامة.

8 – مدير إدارة التخطيط المالي.

9 – محاسب مدفوعات.

10 – مدير إدارة الميزانية.

11 – والمزيد …

* طريقة التقديم

– أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 فبراير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).