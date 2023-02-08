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هل يحصل المسافر للخارج على دعم “حساب المواطن”؟
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هل يحصل المسافر للخارج على دعم “حساب المواطن”؟

هل يحصل المسافر للخارج على دعم “حساب المواطن”؟

هل يحصل المسافر للخارج على دعم “حساب المواطن”؟
١١:٣٦:٤٢ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال “حساب المواطن”، إنه يتم الاستقطاع من قيمة الدعم المقدم للمستفيدين حال السفر إلى الخارج.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين، يقول فيه: “في السفر للخارج هل ينزل حساب المواطن أم لا؟”.

وأجابت “خدمة المستفيدين” بأنه “يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية، سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.

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تنبية مهم.. “حساب المواطن” يؤكد إيداع الدفعة 63 في هذا الموعد

صرف الدفعة الـ 63 غدًا 

وأعلن برنامج “حساب المواطن”، أنه سيتم، غدًا الخميس، إيداع الدفعة الـ 63 لشهر فبراير 2023.

وصرح في وقت سابق بأن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، قائلاً  “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa”.

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

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3 خطوات لتسجيل “الأرملة” في “حساب المواطن”

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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