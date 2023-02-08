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بعد 47 ساعة.. إنقاذ طفلة تركية من تحت أنقاض الزلزال
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بعد 47 ساعة.. إنقاذ طفلة تركية من تحت أنقاض الزلزال

بعد 47 ساعة.. إنقاذ طفلة تركية من تحت أنقاض الزلزال

بعد 47 ساعة.. إنقاذ طفلة تركية من تحت أنقاض الزلزال
١٠:٤٠:٠٦ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

نجح فريق إطفاء تركي، اليوم الأربعاء، في إنقاذ طفلة ظلت عالقة تحت أنقاض منزل انهار في ولاية أدي يمان جنوبي البلاد لمدة 47 ساعة في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وقال مراسل وكالة “الأناضول”، إن فريق إطفاء مكون من 4 أشخاص أنقذ الطفلة هاجر قاجماز (6 أعوام)، من تحت أنقاض منزلها الذي انهار جراء الزلزال.

وأضاف أن الطفلة أخرجت حية بعد مضي 47 ساعة على الزلزال، وأن الفريق نفسه كان قد أنقذ أمها قبل 3 ساعات، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى.

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فيديو الطفلة السورية التي تحتضن شقيقها

وكان مقطع فيديو لإنقاذ فتاة سورية أمس بينما تحتضن شقيقها الأصغر أثار تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت الطفلة وهي عالقة تحت أنقاض أحد المباني وبجوارها شقيقها الصغير، حيث تضع يدها فوق رأسه خشية إصابته بأي أذى، حيث قامت بالتحدث مع المصور مستغيثة به لدرجة دفعتها إلى قول “عمو طلعني بصير عندك خدامة”.. .

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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