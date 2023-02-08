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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 9 آلاف قتيل في تركيا وسوريا
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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 9 آلاف قتيل في تركيا وسوريا

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 9 آلاف قتيل في تركيا وسوريا

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 9 آلاف قتيل في تركيا وسوريا
١٠:٤٥:٢٦ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلن مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، ارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 6234 شخصًا.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات إلى 37 ألفًا و11 مصابًا، بحسب المركز.

تدمير 5 آلاف و775 منزلاً بتركيا

وأعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، مساء الثلاثاء، أن عدد المباني التي تدمرت بفعل الزلزال بلغ 5 آلاف و775، بينما تم إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض، وفقًا لوكالة “الأناضول” الرسمية.

وذكر أن 16 ألفًا و139 شخصًا من أعضاء فرق البحث والإنقاذ يواصلون مهامهم في المناطق المنكوبة، لافتًا إلى وصول 3251 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وأن حوالي 2400 عنصر إضافي سيأتون من عدد من البلدان.

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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى 8400 قتيل

2700 قتيل بسوريا

وفي سوريا، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 2700 قتيل، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت وزارة الصحة السورية التابعة للنظام، أعلنت في بيان، أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 812 وفاة و1449 مصابًا، في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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