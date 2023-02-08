“شكرًا لا نريدها”.. “تويتر” يطرح ميزة جديدة تثير اعتراضات مستخدميه

تواصل – فريق التحرير:

طرحت منصة التغريدات القصيرة “تويتر”، ميزة التغريدات المطولة التي تصل حتى 25 ألف حرف على بعض المطورين من أجل اختبارها قبل اعتمادها.

ونشرت مطورة البرمجيات جين مانشون وونج على حسابها في “تويتر”، تغريدة طويلة تصل إلى أكثر من 26 ألف حرف، قائلة: “هذه التغريدة تحتوي على 26927 حرفًا”.

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اعتراضات على التغريدات المطولة

غير أن تجربة التغريدات المطولة لم تحظ بإعجاب مستخدمي “تويتر”، حيث علق العديد متسائلين كيف يمكنهم قراءة هذا الكم من الأحرف قائلين لها “لا نريد شكرًا لك”، وفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية.

وأتبعت مطورة البرمجيات الصينية تغريدتها بتغريدة أخرى نشرت خلالها جميع الرموز التعبيرية المتاحة على أجهزة “أبل” في تغريدة واحدة.

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عرض مشاركات تصل إلى 4 آلاف حرف

كان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قال في ديسمبر 2022 إنه سيقوم بتحديث منصة “تويتر” لعرض المشاركات التي تصل إلى 4 آلاف حرف، والتي ستأخذ نفس “مساحة شاشة الجدول الزمني مثل التغريدات الأخرى، ولكنك ستتمكن من النقر للحصول على المزيد”.

وفي حال تم إقرار التغريدات المطولة، فإنها ستكون المرة الثانية التي يعمد فيها تويتر إلى إطالة التغريدات، الأولى كانت عام 2017 حيث تم زيادة الأحرف من 140 إلى 280 حرفًا، وكان الرقم 140 مرتبطًا بطول الرسالة النصية.