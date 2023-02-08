الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الزلزال وحّد العالم.. 76 دولة و14 منظمة دولية تهبُّ لمساعدة الأتراك والسوريين
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الزلزال وحّد العالم.. 76 دولة و14 منظمة دولية تهبُّ لمساعدة الأتراك والسوريين

الزلزال وحّد العالم.. 76 دولة و14 منظمة دولية تهبُّ لمساعدة الأتراك والسوريين

الزلزال وحّد العالم.. 76 دولة و14 منظمة دولية تهبُّ لمساعدة الأتراك والسوريين
١٠:١٢:٣٠ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أصبح العالم على قلب رجل واحد، وجمعت الكوارث ما فرقته الحروب والنزاعات والخلافات السياسية، حيث هبت الدول والممالك والحكومات للوقوف إنسانيًا ومساعدة الأتراك والسوريين في مصابهم الأليم.

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عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية

واستمرارًا للدعم الدولي، أعلنت السلطات التركية أنها تلقت عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية، عقب الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين الماضي.

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3 آلاف و319 عنصر إنقاذ قادمين من 36 دولة

وأكد وزير الخارجية التركي، أن 3 آلاف و319 عنصر إنقاذ قادمين من 36 دولة وصلوا تركيا، موضحًا أنه من المقرر قدوم فرق أخرى من 7 دول، وأنه يجري اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان وصولهم بأسرع وقت.

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برقيات التعزية والموساة من جميع دول العالم

فيما توالت برقيات التعزية والموساة من جميع دول العالم، حيث أرسل رؤساء أمريكا وروسيا والصين ورؤساء وزراء بريطانيا وهولندا وأرمينيا ومستشار ألمانيا برقيات يعزون فيها الرئيس أردوغان في ضحايا الزلزال متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

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22 دولية عربية تهب لمساعدة المتضررين

وكالعادة هب العالم العربي لنجدة إخوانه المتضررين، وقدمت 22 دولة عربية بالإضافة إلى منظمات وجماعات وحركات عربية وإسلامية التعازي إلي  تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين.

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الزلزال يجمع بين أمريكا والصين

وفي الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن يعرب عن تعازيه للرئيس أردوغان في ضحايا الزلزال، أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ يعرب عن تعازيه إلي تركيا بعد الزلازل المدمرة.

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رغم الحرب روسيا وأوكرانيا تتضامنان مع المنكوبين

كما تضامنت روسيا وأوكرانيا رغم حالة الحرب الدائرة بينهما، حيث أرسلت روسيا فرق إنقاذ ومعدات إسعافية للمشاركة بجانب السلطات التركية.

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25 مليون دولار لتعزيز الاستجابة الإنسانية

من ناحيتها خصصت الأمم المتحدة 25 مليون دولار لتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة للزلازل التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وحشد الاتحاد الأوروبي أكثر من 30 فريق إنقاذ إلى تركيا.

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المملكة تنظم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال

وكانت المملكة الدولة الأولى والوحيدة التي أعلنت عن تنظيم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وأمر خادم الحرمين وولي العهد بتسيير جسر جوي لدعم تركيا وسوريا.

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100 مليون دولار من الإمارات

وأعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يعلن تقديم 100 مليون دولار لإغاثة متضرري زلزال تركيا و سوريا.

رغم الخلافات مصر ترسل طائر إغاثة وتعزي تركيا

ورغم الخلاف السياسي بين مصر وتركيا، إلا أن القاهرة أرسلت طائرات إغاثة لدعم تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلزال، وعزى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس أردوغان في ضحايا الزلزال، معربًا عن تمنياته بالرحمة للوفيات والشفاء العاجل للجرحى.

8400 قتيل و37 ألف جريح بتركيا وسوريا

وتخطى مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا، 8400 قتيل و37 ألف جريح، في حصيلة رسمية غير نهائية.

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في الوقت نفسه، أكد نائب الرئيس التركي ارتفاع عدد المصابين ارتفع إلى 34 ألفًا و810 حتى الآن، وأنه تم فتح جميع الطرق أمام وصول الدعم اللوجستي لمنطقة الزلزال.

8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن.

ووقع زلزال بلغت قوّته 7.7 درجات بمقياس ريختر في جنوبي تركيا فجر الاثنين الماضي، وأعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة بمقياس ريختر.

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وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

واعتُبر هذا أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

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