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7 فوائد أساسية للجسم لتناول البقوليات باستمرار
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7 فوائد أساسية للجسم لتناول البقوليات باستمرار

7 فوائد أساسية للجسم لتناول البقوليات باستمرار

7 فوائد أساسية للجسم لتناول البقوليات باستمرار
١٠:٠٥:٠٤ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، خبير التغذية، إن البقوليات مثل “الفول والبازلاء والفاصوليا والعدس والحمص وغيرها” تعد “صحية جدا للجسم”، للعديد من الأسباب، بحسب “روسيا اليوم”.

7 فوائد أساسية لتناول البقوليات

وققال خبير التغذية إن هناك 7 فوائد أساسية للجسم من تناول البقوليات باستمرار، وهي:

1- هي مصدر 30-40 % من البروتين النباتي. لهذا السبب يحبها النباتيون وخاصة فول الصويا. مع أنها لا تحتوي على فيتامين В12 كاللحوم.

2- غنية بالحديد وفيتامين А والزنك والكروم والمغنيسيوم.

3- تحتوي البقوليات على مؤشر منخفض لنسبة السكر. لذلك هي مفيدة جدا لمرضى السكري.

4- منخفضة السعرات الحرارية لذلك يمكن تناولها كل يوم ولكن بشرط ألا يتجاوز محتوى الكمية التي تؤكل 2000 سعرة حرارية.

5- اللوبياء هي أحد أنواع البقوليات الذي يحتوي على مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للسرطان.

6- مفيدة للأشخاص المصابين بالنقرس.

7- مفيدة في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم، لذلك يجب أن تكون ضمن نظام غذائي منخفض الملوحة وغني بالخضروات والفواكه والألياف الغذائية وكذلك البروتين والبوتاسيوم من البقوليات.

ونصح خبير التغذية بضرورة أن تشكل البقوليات ربع النظام الغذائي للأشخاص الذين لديهم ميل للإصابة بداء السكري.

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الكلمات الدلالية:
البقوليات العدس اللوبياء بقوليات خبير تغذية

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