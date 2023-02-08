اليورو يسجل 4.03.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء 8 من فبراير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.28

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.52

فرنك سويسري 4.07

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.27

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.51

فرنك سويسري 4.05

في سياق متصل، كشف تقرير حديث أن المستهلكين في المملكة اشتروا تقريبًا 50.1 طن من المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية خلال 2022 بقيمة 10.9 مليار ريال “2.9 مليار دولار”.

وأوضح التقرير أنه في مقابل ذلك اشترى المستهلكون 44.2 طن بـ9.6 مليار ريال “2.6 مليار دولار في عام 2021 بزيادة 13 في المئة من حيث القيمة، بحسب الاقتصادية.

إجمالي مشتريات السبائك والعملات الذهبية

وأشار التقرير إلى أن إجمالي مشتريات المواطنين من “مجوهرات بجانب سبائك وعملات ذهبية” بلغ 1.8 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 191.2 مليار دولار، احتلوا بها المركز العاشر عالميا.

وتوزعت المشتريات بين 37.9 طن مجوهرات، و12.2 طن من السبائك والعملات الذهبية في 2022، مقابل 33.3 طن و10.9 طن على التوالي في 2021.

وبشأن المجوهرات، احتل المستهلكون في المملكة المركز الخامس بنحو 2.2 مليار دولار “8.2 مليار ريال” خلال 2022، تمثل 1.8 في المئة من المشتريات العالمية البالغة 120.7 مليار دولار.

في الوقت نفسه، تصدرت الهند الترتيب بمشتريات 34.75 مليار دولار، ثم الصين بـ34.6 مليار دولار، ثم بر الصين الرئيس 33 مليار دولار، والإمارات 2.7 مليار دولار رابعا.

وبشأن السبائك والعملات الذهبية، حل المواطنون في الترتيب الـ15 بمشتريات 706 ملايين دولار “2.6 مليار ريال”، تشكل 1 في المئة من العالم البالغ إنفاقه 70.4 مليار دولار.

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بكم اشترى المواطنون من المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية في 2022؟