بالتفاصيل.. 5 مشاريع تقضي على الاختناقات المرورية في المدينة

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تشهد المدينة المنورة، تنفيذ خمسة مشاريع تهدف إلى القضاء على الاختناقات المرورية، عبر إنشاء عدد من الجسور والأنفاق التي ستحدث نقلة نوعية في منظومة الحركة المرورية.

أبرز المشاريع التي يجري تنفيذها

ورصدت صحيفة “عكاظ” أهم وأبرز المشاريع التي يجري تنفيذها، والتي ستسهم في انسيابية الحركة المرورية؛ منها:

-(طريق السلام مع تقاطع الجامعات وطريق الأمير عبدالمجيد) الذي سيربط المسجد النبوي بالجهة الغربية.

-(طريق خالد بن الوليد مع طريق سلطانة) الذي يمثل محورًا وشريانًاً للحركة المرورية أمام مسجد القبلتين.

-(تقاطع طريق عروة مع طريق العنبرية) الذي يمثل امتدادًا لربط المسجد النبوي الشريف مع الدائري.

-(طريق الملك عبدالعزيز مع الدائري الثاني) الذي يشكل محورًا رئيسيًا في ربط الجهة الشرقية بالمسجد النبوي الشريف.

– (استكمال تنفيذ مشروع الدائري الأوسط) الذي يمثل شريانًا لحركة المرور في وسط المدينة.

ويقول مواطنون، إن هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة المرورية. وستسهم بشكل كبير في الحدِّ من الاختناقات المرورية، التي تربط المسجد النبوي الشريف بأحياء المدينة، ونتمنى الانتهاء من هذه المشاريع في أسرع وقت، خصوصًا أن المدينة المنورة تشهد هذه الفترة إقبالاً كبيرًا من الزوار من داخل المملكة وخارجها.

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إغلاق 4 طرق مؤدية للمسجد النبوي.. تعرف على أهم البدائل

إغلاق 4 طرق رئيسة مؤدية للمسجد النبوي الشريف

واستكمالاً لمشروع “رؤى المدينة” القابضة، أغلق مرور منطقة المدينة المنورة مؤخرًا، 4 طرق رئيسة مؤدية للمسجد النبوي الشريف.

شملت عمليات الإغلاق:

-طريق الملك عبدالعزيز في الجزء الواقع بعد نفق تقاطع الطريق مع طريق الأمير عبدالمجيد.

-طريق المطار من أمام مؤسسة النقد.

-إغلاق جزءين من طريق الملك فيصل المحيطة بالحرم النبوي.

ونوّه مرور المدينة، على الراغبين بالذهاب إلى المسجد النبوي أن يسلكوا طريق الملك فهد أو طريق سلطانة أو طريق أبو بكر الصديق “السلام” أو طريق عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – أو طريق الأمير عبدالمحسن “قربان”.

وقال إن ما يجري من تحويلات وإغلاقات هو أمر وقتي سينتهي بعد زمن يسير، داعيًا مستخدمي الطرق بأن يكونوا عونًا وشركاء في تيسير الحركة المرورية خلال الفترة القادمة.