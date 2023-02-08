ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 208 ريالات

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 8 من فبراير، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 226.52 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 207.65 ريال.

عيار 21 يسجل 198.21 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 198.21 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 169.89 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 132.14 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 113.26 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7,045 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1,586 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 226,521 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 226.22 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 207.37 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 197.94 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 169.66 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.96 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 113.11 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7035 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1584 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 226.215 ريال.

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