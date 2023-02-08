للعاملين بسلك التعليم.. كيف تحصل على شهادة معلم معتمدة من “جوجل”؟

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التعامل مع التكنولوجيا في هذا العصر ليس من قبيل الرفاهية على الإطلاق، بل هو من الضرورة التي تحتم على العاملين في قطاعات مختلفة أن يكونوا على دراية وإلمام كافيين بطرق استخدامها وتوظيفها في أعمالهم المختلفة.

ومن الوظائف التي يحتاج العاملون بها أن يتزودوا بالثقافة والخبرات التكنولوجية لمساعدتهم على تحسين أدائهم، هم المعلمون، في ظل ابتكار طرق شرح مختلفة لاتقوم عادة على وسائل التلقين التقليدية، لكنها تأخذ العديد من الصور والأشكال المعينة لهم في الشرح وتحقيق التقاعل مع الطلاب.

ويمكن في هذا الإطار الحصول على دورات تدريبية متعلقة بالتكنولوجيا، مثل التي تطرحها “جوجل”، ومنها:

الحصول على شهادة “معلّم” معتمدة من “جوجل”

تقول “جوجل”، إنه يمكنك إثبات كفاءتك في استخدام أدوات “جوجل” في الصف الدراسي من خلال شهادة “مُعلّم جوجل المعتمَد – المستوى 1”. وبعد أن تحصل على الشهادة، يمكنك عرضها ضمن سيرتك الذاتية أو نماذج من عملك أو موقعك الإلكتروني وغير ذلك.

يقول دوني بيرسي معلِّم ومتخصّص في دمج الحلول التقنية: “يمكنني أن أرى النتائج المثمرة يوميًا في صفي الدراسي، إذ لم أعد أدرِّس داخل غرفة لمجموعة من الطلاب يطالعون المصنّف نفسه. وقد أصبحنا نستمتع بتجربة جديدة في كل مرة نبدأ فيها الدرس”.

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كيف تحصل على الشهادة؟

تتضمّن كل شهادة مزيجًا من المحتوى التعليمي والتقييمات والخبرة التي يجب على الفرد اكتسابها لكي يصبح معتمدًا. حاليًا، تتم استضافة المحتوى والتقييمات لكل برنامج في أماكن ومواقع إلكترونية مختلفة.

شهادة “مُعلّم جوجل المعتمَد – المستوى 1”

المحتوى: الدورة التدريبية للأساسيات

الاختبارات / الشهادات اللازمة: اختبار GCE1

شهادة “مُعلّم جوجل المعتمَد – المستوى 2”

المحتوى: الدورة التدريبية المتقدمة

الاختبارات / الشهادات اللازمة: اختبار GCE 2

وتتطلب “جوجل” موافقة المتقدمين للاختبار على أحكام سياسات الاختبار قبل التسجيل لإجراء الاختبار. وفي حال اكتشفت، انتهاك اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) الخاصة بالاختبار، لن يسمح لمن قام بذلك بالحصول على شهادة الاختبار وسيتم منع نهائيًا من إعادة هذا الاختبار، أو أي اختبار آخر ذي صلة بخدمتَي “جوجل ووركسبيس أو “جوجل فور إيديوكيشن”.

نتيجة الاختبار

تتم مراجعة جميع الاختبارات المرسَلة لتقييمها بشكل دقيق وتأمينها. ستتلقّى نتائج الاختبار خلال 7 أيام عمل بداية من اليوم التالي لإكمال الاختبار. تصل نتائج الاختبار إلى معظم المستخدمين الذين أكملوا الاختبار في غضون 3 أيام عمل. ويتم إرسال نتائج الاختبار من خلال gfe-certifications@google.com.

إعادة الحصول على الشهادة؟

تتغير منتجات “جوجل فور إيديوكيشن” بشكل متكرر. ولضمان الاحتفاظ بالمهارات، يجب اجتياز اختبار الحصول على الشهادة مرة أخرى.

لمواصلة تقديم نفسك كشخص معتمَد واستخدام الشارة، عليك إبقاء شهادتك محدَّثة. إذا لم تتقدّم للحصول على الشهادة مرة أخرى، لا يمكنك استخدام الشارة أو أي علامة تجارية أو تسمية تابعة لشركة جوجل.

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كيف يمكنك استخدام الشهادة؟

يقتصر استخدام الشارة والشهادة على الاستخدام الشخصي للفرد الذي نجح في اجتياز الاختبار، أي أنه لا يجوز استخدام الشارة والشهادة للإشارة إلى أن مؤسسة تعليمية أو شركة قد أصبحت معتمَدة.

ويعني هذا أيضًا أنه لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية أو شركة تقديم نفسها بصفتها معتمَدة، بل يُسمح بذلك فقط للأشخاص الذين اجتازوا الاختبار. ويخضع استخدام شعار شهادات “جوجل”‏ لإرشادات ميزات العلامة التجارية السارية في حينها لدى “جوجل”.

التواصل مع فريق الدعم

يمكنك طرح أسئلة والحصول على إجابات بشأن شهادة “مُعلّم جوجل المعتمَد – المستوى 1” والاختبار الخاص بها.

الحصول على الدعم (اضغط هنا)

الاطّلاع على خصوصية الاختبار وسياساته.. مزيد من المعلومات (اضغط هنا)

الاطّلاع على “اتفاقية عدم الإفصاح” الخاصة بالاختبار (اضغط هنا)