خدمة اليوم.. 8 خطوات لتقديم طلب الإعفاء الجمركي الإلكتروني

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكدة أن الخدمة تمكن المصنع من تقديم طلب للحصول على الإعفاء الجمركي الخاص بمصنعه، والموافقة عليه إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة، من خلال هذه الشروط والخطوات:

* الخطوات

1 – سجل الدخول إلى بوابة فسح.

2 – اختر السجل التجاري لإصدار الرخصة عليه.

3 – ادخل على عرض طلبات رخصة مخلص جمركي.

4 – تأكد من الملفات المرفوعة على الموقع.

5 – ادخل على نتائج المقابلات والقبول أو الرفض.

6 – يتم عرض الوثائق.

7 – يتم إعداد جدول المقابلات الشخصية.

* المتطلبات

– لطلب إصدار الرخصة إلكترونياً يتقدم المخلص من خلال حسابه الإلكتروني بالآتي:

1 – طلب إصدار الرخصة.

2 – إصدار الضمان البنكي.

3 – سداد رسوم الإصدار.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “00966114787777 – 0118370000″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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