هل تريد أن تصبح شخصًا متفائلاً؟.. 9 نصائح يجب اتباعها مع بداية يوم جديد

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كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، ويكره الطيرة (التشاؤم)، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى الرغم من عظم المخاطر والتحديات التي كان يواجهها في سبيل نشر دعوة الإسلام، لايرونه إلا مبتسمًا.

من هنا، فإنه يتعين على الإنسان أن يتحلى بالتفاؤل، وأن يحاول ذلك ما استطاع إليه سبيلاً. لكن هل نحن متفائلون بالفطرة أم أنه توجد سلوكيات مكتسبة إذا مشينا على دربها نتعلم التفاؤل؟، كما يتساءل الكاتب الدكتور أحمد الكويتي عبر صحيفة “اليوم”.

ويجيب على ذلك بأنه “إذا نظرنا إلى الشخصية المتفائلة نجدها تختلف عن غيرها من الشخصيات في نظرتها للأمور والأحداث، لأن توقعاتها إيجابية تميل إلى إظهار مشاعر متفائلة تنظر بمنظور إيجابي للحياة المستقبلية بحماس وإثارة تجعلها تتوقع حدوث الخير وتقيس النجاح بمقياس التفاؤل وخطوات النجاح لديها مهما كانت صغيرة فإنها بتفاؤلها تعمل على زيادة مساحتها وتفتح بابا مشرقا يؤدي إلى مزيد من النجاحات والرؤى الإيجابية.

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طرق التفاؤل

ويخلص الكاتب إلى أن التفاؤل يمكن تعلمه لأننا لسنا متفائلين بالفطرة، عبر مجموعة من الخطوات التي يبينها على النحو التالي:

1 – من أفضل الطرق لتعلم التفاؤل هو التدريب والبحث عن أفكار جديدة.

2 – المبادرات التي تعمل على القضاء على أي معوقات تسيطر على نفسية الأفراد.

3 – العمل على إيجاد الحلول الممكنة لحل المشكلات بمقومات المجابهة والوقوف على التقبل الواقعي للمشكلة من خلال آليات التركيز على الحلول بتوازن وثبات لا يسمح لمصيبة أن تأخذنا لليأس أو الإحباط.

4 – مصاحبة المتفائلين والبُعد عن المشاعر السلبية لهما دور كبير في نشر التفاؤل وتمتع صاحبه بالمشاعر الإيجابية التي تنعكس على حياته بالإيجاب وتجعله ينطلق في جنبات الحياة بكل سرور وأريحية.

5 – التفاؤل من أجمل الصفات التي ترتبط ارتباطًا إيجابيًا بالصحة النفسية والجسمية للفرد وكلما زاد مقدار التفاؤل زادت السعادة والبهجة والشعور بالجوانب المشرقة التي تبعث الشعور بالسكينة والطمأنينة.

6 – هناك ارتباط وثيق بين التفاؤل وتقدير الذات والانبساط وتحقيق السعادة.. فالمتفائلون هم أقدر الناس على تحقيق سعادتهم؛ لأنهم يعلمون جيدًا أن السعادة بأيديهم لا بأيدي غيرهم، وأن انشراح الصدر صناعة تعلموا فنونها وأدواتها، فالسعادة والإيجابية والتغلب على الضغوط بنجاح والقدرة على توظيف القدرات والإمكانيات إلى أقصى درجة ممكنة سمة من سماتهم وعلامة بارزة على توظيف مهاراتهم.

7 – التشاؤم يمنع الإنسان من النهوض والارتقاء في شتى مجالات الحياة والنظرة إلى الأحداث بصورة سلبية تؤدي في كثير من الحالات إلى الخروج من جوانب السعادة والدخول في دائرة الأحزان والهموم وعدم الرضا عن الحياة حيث إن التشاؤم يرتبط بدرجة كبيرة بأعراض الاكتئاب.

8 – المتفائلون لديهم طموحات وأحلام يصرون على تحقيقها بإصرار وعزم كبير لا يعرف التواني، مما يؤدي بهم إلى بناء جسور من الثقة والمواجهة ضد الضغوط التي تواجههم من خلال السعي الحثيث والمشي بخطى ثابتة رافعين شعار التفاؤل حتى يصلوا في نهاية الطريق إلى تحقيق الأهداف، أهدافهم المأمولة وغاياتهم المنشودة.

9 – تعلم التفاؤل يعمل على توازن سلوكيات وأفعال المجتمع، ويفتح المزيد من الجوانب المشرقة في حياتنا ويعطينا السعادة والإيجابية لنتخلص من ضغوط الحياة التي تعصف بنا بين فترة وأخرى، وهو من أبرز صفات النجاح ومقياس لتقدم الشعوب التي تريد أن تنهض من غفوتها وتحقق أمانيها.