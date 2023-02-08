بيان أممي: الحاجة ماسة لدعم عاجل وفوري للاستجابة لجميع المتضررين من الزلزال

تواصل – فريق التحرير:

دعا بيان أممي مشترك، إلى أن الحاجة أصبحت ماسة إلى دعم عاجل وفوري للاستجابة لجميع المتضررين من الزلزال.

الزلزال ترك كثيرين بدون طعام أو مأوى

وأوضح البيان أن الزلزال ترك كثيرين بدون طعام ومأوى وبحاجة لمساعدة طبية ونفسية مناشدًا المانحين المساعدة، مشيرًا إلى أن الأزمة السورية المستمرة منذ 12 عامًا دمرت البلاد وتركت ملايين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وخلال البيان المشترك، أكدت منظمة الأمم المتحدة التزامها بدعم الشعب السوري في أعقاب الزلزال.

ودعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لسوريا، جميع الأطراف لفتح المعابر الحدودية لإيصال المساعدات.

وقال قائد القيادة الأمريكية الوسطى: إن واشنطن تعمل بشكل وثيق مع القيادة الأمريكية في أوروبا بشأن خيارات إرسال الدعم إلى تركيا، وأنه تم تجهيز فريق عمل للاستعداد لزيادة الدعم للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

الجميع بحاجة للكثير من المستلزمات

فيما أشار السفير التركي في واشنطن، إلى أن الجميع بحاجة للكثير من المستلزمات والملابس الشتوية التي توفرها الشركات الأمريكية.

8400 قتيل و37 ألف جريح بتركيا وسوريا

وتخطى مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا، 8400 قتيل و37 ألف جريح، في حصيلة رسمية غير نهائية.

في الوقت نفسه، أكد نائب الرئيس التركي ارتفاع عدد المصابين ارتفع إلى 34 ألفًا و810 حتى الآن، وأنه تم فتح جميع الطرق أمام وصول الدعم اللوجستي لمنطقة الزلزال.

8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن.

ووقع زلزال بلغت قوّته 7.7 درجات بمقياس ريختر في جنوبي تركيا فجر الاثنين الماضي، وأعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة بمقياس ريختر.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

واعتُبر هذا أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

اقرأ أيضًا:

أنينٌ تحت الأنقاض.. 8000 قتيل جراء الزلزال في تركيا وسوريا

مقطع جديد.. مشهد التقطته كاميرات المراقبة لحظة وقوع زلزال تركيا المدمر

مقطع جديد.. مشهد التقطته كاميرات المراقبة لحظة وقوع زلزال تركيا المدمر

أهم 10.. جسر جوي إغاثي لتركيا وسوريا بتوجيه ملكي وقرارات مجلس الوزراء