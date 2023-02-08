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726 مليار ريال حجم تداول سوق الأسهم في الربع الثالث من 2022

726 مليار ريال حجم تداول سوق الأسهم في الربع الثالث من 2022

726 مليار ريال حجم تداول سوق الأسهم في الربع الثالث من 2022
٠٨:٢٦:٢٩ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت سوق الأسهم تداولات نشطة من قبل المستثمر المؤسسي، خلال العام الماضي، ما جعل نصيبه من تداولات السوق نحو 32 في المئة خلال الربع الثالث ونحو 36 في المئة في الربع الثاني، بحسب “الاقتصادية”.

وخلال الربع الثالث، بلغت تداولات سوق الأسهم 726.2 مليار ريال، كان نصيب المستثمر المؤسسي نحو 231.99 مليار ريال.

كما بلغ حجم تداول المستثمر غير المؤسسي 494.2 مليار ريال بيعًا وشراء،  68 في المئة، وخلال الربع الثالث زادت تداولات الأفراد لأول مرة منذ الربع الرابع 2020.

الاستثمار المؤسسي

وارتفعت ملكية الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم لتبلغ نحو 96.3 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بنحو 95.89 في المئة للفترة المماثلة من العام الذي سبقه وبفارق 38 نقطة أساس.

وبلغت قيمة ملكية المستثمر المؤسسي نحو 10.43 تريليون ريال مقارنة بنحو 9.66 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل، فيما بلغت ملكية الاستثمار غير المؤسسي “الأفراد” نحو 404.5 مليار ريال مقارنة بنحو 413.97 مليار ريال.

وتسعى المملكة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية عن طريق تسهيل إجراءات وقوانين دخول الشركات الكبرى إلى السوق المحلي.

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