من بينها نشر وثائق الطلاق.. الهوس بالشهرة على “تيك توك” قد يُلقي بك في السجن

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يواجه تطبيق “تيك توك”، الكثير من الانتقادات في ظل التساهل إن لم يكن انعدام المعايير لمستخدميه، وفي ظل غياب الرقابة على محتواه المثير للجدل، والجرأة الصارخة في مقاطع الفيديو التي تصطدم بقيم وعادات المجتمعات.

وكشف المحامي خالد الحجاج لصحيفة “عكاظ”: «انتشر أخيرًا في التيك توك مواضيع دارجة، ويصمم رواد المواقع بشأنها مقاطع مرتبطة بالموضوع، وتحظى هذه المواضيع بالعرض العام للمتابعين وغير المتابعين، حتى أن البعض يسارع في المشاركة (بالترند)، مواكبة للظاهرة وتسجيلاً للتواجد، وليست المشكلة في مبدأ المشاركة، ولكن المشكلة في الموضوع الذي قد نشارك فيه، أو في مضمون المشاركة، وهنا قد يقع الشخص في المخالفة بل حتى الجريمة من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر”.

ومن ذلك كما أشار المحامي على سبيل المثال:

-الترند القائم على فكرة نشر وثائق الطلاق أو الخلع أو غيرها، بحجة أن الطلاق صار أفضل (…) بعض المشاركين يتساهل وينشر الأسماء كاملة أو الاسم الأول الصريح مقرونًا بالزوجة أو الأولاد، وهنا قد يترتب وصف التشهير المُجرم بموجب نظام (مكافحة الجرائم المعلوماتية)، الذي قد تصل عقوبته للسجن

-ترسيخ فكرة أن تقديم مبلغ مالي (رشوة) للموظف أو العامل المسؤول قد تجعله يعدل عن اتباع سياسة المنشأة إلى تقديم تنازلات تخالف سياسة المكان الذي يعمل به، أو خدمات يرغبها الدافع وتكون مخالفة لسياسة المكان، وهذه بعينها هي الرشوة المجرمة نظامًا إذا كانت للحصول على منفعة أو مزية من (سلطة عامة).

-أسوأ من هذا كله إنتاج ما من شأنه المساس بأمن هذا الوطن أو قد يسيء له أو لشعبه أو لقيادته أو يمس النظام العام (…) يوجد من أنتج مقطعًا أو نشره لمجرد المشاركة أو على سبيل الفكاهة، فوقع في الخطأ بالإساءة للآخرين أو للقيم الدينية أو النظام العام أو الوطن، وانتهت مشاركته لسجن جعله يتمنى لو أنه لم يعرف هذه البرامج.

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عقوبة الجرائم الإلكترونية

حددت محكمة الجنايات عقوبة الجرائم الإلكترونية في المملكة على مواقع التواصل الاجتماعي بالحبس مدة قد تصل حتى الخمس سنوات عند إثبات جرم التشهير الالكتروني، وقد تكون عبارة عن غرامة مالية تقدر بـ 300 ألف ريال، ومن الممكن أن تكون العقوبة الحبس وغرامة معًا وفقًا لمقتضيات الدعوى.

وتنص المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

-التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.

-الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .

-الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

-المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .

-التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .

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خطوات تقديم بلاغ إلى وحدة المكافحة للجرائم الإلكترونية

ويمكن لأي شخص تعرض لأي جرم الكتروني تقديم بلاغ وتقرير مباشر إلى وحدة المكافحة للجرائم الإلكترونية من خلال منصة أبشر الالكترونية باتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى منصة أبشر الالكترونية.

-النقر على أيقونة الدخل العام.

-النقر على تقرير الجريمة الالكتروني.

-اختيار نوع التقرير وإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

-استلام الرقم المرجعي للتقرير الذي تم تقديمه.