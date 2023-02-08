ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى 8400 قتيل

تواصل – فريق التحرير:

تخطى مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا، 8400 قتيل و37 ألف جريح، في حصيلة رسمية غير نهائية.

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، بينما حذر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس الثلاثاء، أن أجهزة الدولة باتت في حالة استنفار قصوى، مؤكدًا أن السلطات تعمل على زيادة عدد فرق الإنقاذ في المناطق المنكوبة.

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5894 قتيلاً في تركيا

وبلغت الحصيلة الرسمية غير النهائية للضحايا في تركيا 5894 والجرحى 31.777.

وقامت وزارة الدفاع التركية بنقل 4 كتائب عسكرية من حدودها الغربية للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وأكد وزير الدفاع، خلوصي أكار، على فتح القواعد العسكرية لإيواء المدنيين.

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2500 قتيل في سوريا

وفي سوريا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد قتلى الزلزال في سوريا ارتفع إلى أكثر من 2.500.

وكانت وكالة الأنباء السورية قالت إن عدد القتلى جراء الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة ارتفع إلى 812 قتيلاً، فيما تحدثت المعارضة السورية عن سقوط نحو 790 قتيلا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأفادت تقارير بأن عدد الجرحى جراء الزلزال، في مختلف أنحاء سوريا، ارتفع إلى 2.554 مصابا، وفق في حصيلة غير نهائية.

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8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن.

ووقع زلزال بلغت قوّته 7.7 درجات بمقياس ريختر في جنوبي تركيا فجر الاثنين الماضي، وأعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة بمقياس ريختر.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

واعتُبر هذا أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

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