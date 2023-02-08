النفط يواصل الصعود لليوم الثالث.. و”برنت” عند 84 دولارًا

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في التعاملات المبكرة، اليوم، لتواصل مكاسبها التي حققتها خلال اليومين الماضيين، بحسب “رويترز”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 في المئة، إلى 83.80 دولار للبرميل في الساعة 01:19 بتوقيت جرينتش، لتزيد من مكاسبها التي بلغت 3.3 في المئة في الجلسة السابقة.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2 في المئة، إلى 77.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 4.1 في المئة في الجلسة السابقة.

أسعار النفط أمس

وأمس، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا، بفعل مخاوف الإمدادات بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا أمس، ولازالت البلاد تعاني من توابعه.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5 في المئة، إلى 81.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:17 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.6 في المئة، إلى 74.54 دولار للبرميل.

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