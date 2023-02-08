6 عوامل لنشر منظومة القيم والحفاظ عليها من الانهيار

تواصل – فريق التحرير:

في ظل عصر السرعة أو العصر الحديث، يبرز الحديث عن وجود اختلال في منظومة القيم، وهو ما يضرب بقوة في عمق كثير من المجتمعات، حيث تشتد الحاجة إلى ضرورة إرسائها، والحفاظ عليها من العوامل المؤدية للانهيار القيمي.

في هذا السياق، يقول الكاتب فاضل العماني في جريدة “الرياض”: “وتُعدّ منظومة القيم الأخلاقية التي تغص بالمُثل والمبادئ والخصال السامية التي بشّرت بها كل الأديان السماوية وتوافقت عليها الأمم والشعوب، الملاذ الآمن والحضن الدافئ للبشر في كل العصور.

اقرأ أيضًا:

6 أهداف رئيسية لملتقى الطفولة الثالث.. تعزيز القيم والهوية

منظومة القيم الأخلاقية

وأوضح أن منظومة القيم الأخلاقية، كبيرة وكثيرة، مثل:

-التسامح والتآخي وقبول الآخر

-تعزيز الحوار الرشيد والاحتكام للقوانين والأنظمة

-البعد عن الأهواء والتماسك المجتمعي والسلم المجتمعي

-أداء الأمانة والإخلاص في العمل

-نبذ الفرقة

-مكافحة الفساد

-نشر العلوم والمعارف المفيدة

-تجنب الكذب

-تعزيز الاعتدال والوسطية

-محاربة الطائفية والطبقية والعنصرية وغيرها الكثير الكثير من المفردات والمعاني والمضامين التي تحملها منظومة القيم الأخلاقية.

واعتبر العماني أن هذه المنظومة هي “المقياس/ المؤشر الحقيقي لقيمة ومكانة المجتمعات والأمم، كما يعود لها الفضل في تهذيب السلوك الإنساني وتنمية الجانب الروحي وذلك لتعزيز حالة السلم والتعايش المجتمعي والتي بدورها ستُحقق الهدف المنشود والذي يتمثل في إنتاج المحتوى الأخلاقي والسلوكي في فكر ووعي الأفراد والمجتمعات، إضافة إلى صنع أجواء الانفتاح والتسامح لتتحقق الأهداف والأحلام التنموية والنهضوية”.

اقرأ أيضًا:

مراسل أجنبي يطلب معانقة طفل من المملكة فاجأه بالحديث: نعاملكم بأخلاق ديننا (فيديو)

عوامل حماية منظومة القيم

ومع تأكيده على أن الأخلاق كمنظومة وممارسة، تُعتبر مرتكزًا أساسيًا للمجتمعات والأمم، فإن الكاتب يرى أن تشكل واستقرار منظومة القيم الأخلاقية في الوعي الجمعي والمخيال الشعبي، قضية معقدة وشائكة، وتحتاج للكثير من الاهتمام والتخطيط، وإلى بعض المتبنيات والإستراتيجيات المؤثرة والفاعلة، ومنها:

1 – الاهتمام الكبير بالقيم الأخلاقية المتعددة وتعزيزها بشكل جاذب وواقعي بعيدًا عن أساليب الوعظ والتلقين.

2 – تنمية الحس الوطني والاندماج المجتمعي بين أفراد ومكونات المجتمع.

3 – تهيئة مؤسسات التنشئة الاجتماعية لتكون المناخ المناسب لتعزيز القيم والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية.

4 – تضمين المناهج الدراسية برسائل ومعاني القيم الأخلاقية.

5 – مراقبة وتوجيه الإعلام بمختلف أشكاله ومستوياته لممارسة دوره القيمي والحضاري.

6 – سن القوانين واللوائح لتقويم التعديات والتجاوزات ولضبط وحوكمة ونجاح كل تلك المتبنيات والإستراتيجيات، وذلك لضمان استمرار وديمومة منظومة القيم الأخلاقية.

وخلص الكاتب إلى أن “منظومة القيم الأخلاقية، رغم أهميتها الكبرى، تحتاج إلى إعادة صياغة وتشكيل، لتتناسب مع طبيعة وظروف المرحلة الجديدة في هذا العصر الجديد والمختلف كثيرًا عن كل تلك العصور والمراحل السابقة”.