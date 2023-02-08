من اليوم وحتى الجمعة.. خبير طقس يُحذر من موجة برد ورياح مثيرة للأتربة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، موجة برد متوسطة القوة مسبوقة برياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة.

الموجة الثامنة منذ دخول الشتاء

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن هذه هي الموجة الثامنة منذ دخول الشتاء، وأنها برياح مثيرة للغبار على معظم المناطق.

وأضاف أن ذروة موجة البرد المتوقعة يومي الخميس والجمعة، تخف السبت، ثم يطرأ ارتفاع طفيف فانخفاض في الحرارة، مطالبًا الجميع بان يلبسوا ويلبسوا أولادهم الملابس الثقيلة.

عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام الرؤية

وفي تقريره عن حالة الطقس، لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر تأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

سماء غائمة جزئياً إلى غائمة

وتوقع سماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة، وأنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة وتكون الصقيع على أجزاء منها كذلك على مرتفعات منطقة تبوك “جبل اللوز وعلقان الظهر”.

انخفاض في درجات الحرارة

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خاصة شرق ووسط المملكة، وأنه يتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

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