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كسور وكدمات.. مستشفى السليل يستقبل 36 مصابًا بعد انقلاب حافلة
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كسور وكدمات.. مستشفى السليل يستقبل 36 مصابًا بعد انقلاب حافلة

كسور وكدمات.. مستشفى السليل يستقبل 36 مصابًا بعد انقلاب حافلة

كسور وكدمات.. مستشفى السليل يستقبل 36 مصابًا بعد انقلاب حافلة
٠٧:١٦:١٦ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل مستشفى السليل العام 36 شخصاً بعد إصابتهم في حادثة انقلاب حافلة.

وقام الهلال الأحمر بنقل المصابين إلى مستشفى السليل العام لتلقي العلاج اللازم، وباشرت الجهات المعنية الموقع.

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كسور وكدمات وجروح سطحية

وراوحت الإصابات بين الكسور والكدمات والجروح السطحية، ليتم تنويم 26 مصاباً، منهم حالة واحدة حرجة، ومغادرة 10 أشخاص بعد أن قُدم لهم العلاج والرعاية اللازمة حتى استقرت حالاتهم.

واستنفر مستشفى السليل العام كامل جهوده وكوادره الطبية والفنية لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية العاجلة لهم، والخدمات اللازمة لعلاج الحالات ومتابعتها لضمان استقرارها.

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القبض على مواطنين لسرقتهما مركبة وارتكاب حادثة جنائية بالشرقية

حادثة جنائية

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، أنها ألقت القبض على مواطنين لسرقتهما مركبة وارتكاب حادثة جنائية.

وأوضحت أن المقبوض عليهم ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة أغنام، مؤكدة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

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