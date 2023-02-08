عاجل.. بايدن يهدد الصين بالرد العسكري إذا قامت بهذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

هدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الصين إذا قامت بعمل عدائي يهدد أمريكا فإن بلاده سوف تقوم برد فوري “لحماية أنفسنا” وفقًا لـ”العربية”.

تهديدات متبادلة

وكان وزير الدفاع الصيني، وي فنغي، قد حذّر نظيره الأمريكي، لويد أوستن، يناير الماضي، من أن بكين “لن تتردد في بدء حرب” إذا أعلنت تايوان استقلالها، في إطار مواجهة جديدة بين القوّتين بشأن الجزيرة.

وجاءت التحذيرات في ظل أول اجتماع مباشر بين الوزيرين على هامش قمة “حوار شانغري-لا” الأمنية في سنغافورة.

وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعيش تحت تهديد دائم من إمكان تعرّضها لغزو صيني. وتعتبر بكين الجزيرة جزءا من أراضيها وتعهّدت ضمّها بالقوة إذا لزم الأمر.

وحذّر وي نظيره الأمريكي من أنه “إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، فلن يتردد الجيش الصيني بكل تأكيد في بدء حرب مهما كلف الأمر”.

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توقيع 300 تشريع

وأضاف بايدن خلال خطاب حالة الاتحاد بالكونجرس الأمريكي، الأربعاء، أنه وقّع أكثر من 300 تشريع منذ أن تولى منصبه رئيسًا للبلاد، منها ما يتعلق بالاستثمار، واستطاع توفير 12 مليون وظيفة خلال سنتين منذ أزمة جائحة كورونا

وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده استطاعت الخروج من أزماتها منتصرة، لا سيما أزمة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي أصبح في موقع أفضل للنمو أكثر من أي اقتصاد آخر.

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نخرج من كل أزمة أقوى

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يخرج من كل أزمة أقوى مما كان عليه.

وقال بايدن في خطاب “حالة الاتحاد” : “قصة أمريكا هي قصة تقدم وقدرة على الصمود والمضي قدما دائما وعدم الاستسلام أبدا. قصة فريدة من نوعها بين جميع الأمم. نحن البلد الوحيد الذي يخرج من كل أزمة أقوى مما كان عليه عندما دخل فيها. وهذا ما نفعله مرة أخرى”.

وأضاف: “بينما أقف هنا الليلة، فقد حققنا رقما قياسيا بلغ 12 مليون وظيفة جديدة. والمزيد من الوظائف التي تم توفيرها في عامين أكثر مما وفره أي رئيس في أربع سنوات”.

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