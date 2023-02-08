عاجل.. هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب سواحل ولاية هاتاي التركية

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ضربت، قبل قليل، هزة أرضية جديدة بقوة 4 درجات بمقياس ريختر سواحل ولاية هاتاي التركية، ولم يعلن عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار في المباني والمنشآت، وفقًا لـ”العربية”.

وأظهرت الإحصائية الرسمية الأخيرة، غير النهائية، ارتفاع أعداد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 8000 آلاف ضحية.

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5894 قتيلاً في تركيا

وبلغت، حتى الساعة، الحصيلة الرسمية غير النهائية للضحايا في تركيا 5894 والجرحى 31.777.

وقامت وزارة الدفاع التركية بنقل 4 كتائب عسكرية من حدودها الغربية للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وأكد وزير الدفاع، خلوصي أكار، على فتح القواعد العسكرية لإيواء المدنيين.

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1712 قتيلاً في سوريا

وبلغت حصيلة قتلى الزلزال في سوريا 1712 شخصًا وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، وأمضى مئات السوريين الخائفين من حدوث هزات أخرى، الليل في الشوارع والحدائق.

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8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن.

ووقع زلزال بلغت قوّته 7.7 درجات بمقياس ريختر في جنوبي تركيا فجر الاثنين الماضي، وأعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة بمقياس ريختر.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

واعتُبر هذا أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

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