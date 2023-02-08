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ثلوج في تبوك.. “الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة

ثلوج في تبوك.. “الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة

ثلوج في تبوك.. “الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة
٠٤:٥٥:٤٧ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

تساقط الثلوج الخفيفة

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وتابع أن السماء تكون غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة وتكون الصقيع على أجزاء منها، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر).

انخفاض في درجات الحرارة

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خاصة شرق ووسط المملكة. ويتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخليج العربي

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

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