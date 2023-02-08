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عبارات مبكية.. أب سوري ينعي طفليه في فيديو مؤثر
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عبارات مبكية.. أب سوري ينعي طفليه في فيديو مؤثر

عبارات مبكية.. أب سوري ينعي طفليه في فيديو مؤثر

عبارات مبكية.. أب سوري ينعي طفليه في فيديو مؤثر
٠٣:٠٨:١٧ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نعى أب سوري، موت طفليه يوم الاثنين الماضي، جراء الزلزال المدمر الذي أصاب أجزاء واسعة من سوريا وتركيا، وتسبب في وفاة الآلاف.

“جبنا العرسان وحينا”

وفي فيديو مؤثر، ظهر الوالد يحمل طفليه الصغيرين على ذراعيه، بعد إخراج جثمانيهما من بين الأنقاض، وبكى الأب وهو يودع أبناءه، وكأنه يزفهم إلى السماء، وقال: “جينا وجبنا العرسان وجينا”.

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إنقاذ الطفلة نور

نجت الطفلة السورية “نور” من آثار الزلزال المدمر الذي وقع في سوريا، لكنها كانت الناجية الوحيدة من عائلتها.

ووثق مقطع فيديو، متداول بشكل واسع، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اللحظات الأولى لإنقاذ الطفلة نور التي لم يتجاوز عمرها 3 أعوام على الأكثر.

تضامن في ظل الكارثة

وفي سياق مواز، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع، يظهر تضامن المنكوبين من آثار الزلزال.

وأظهر الفيديو، متحرا كبيرا للسلع والمنتجات الغذائية، قرر صاحبه أن يتيحه مجانا للناس، ليأخذوا ما يحتاجون من البضائع دون مقابل.

ونقلت وكالة الأنباء التركية، مقطع الفيديو الذي أظهر أعدادا من الناس يدخل نوإلل الماحر الذي يحتوي بضائع ومنتجات غذائية واحتياجات يومية.

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