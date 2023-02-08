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رغم أنه معذور.. مسن يطلب ماءً للوضوء تحت الأنقاض لأجل الصلاة لوقتها (فيديو)
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رغم أنه معذور.. مسن يطلب ماءً للوضوء تحت الأنقاض لأجل الصلاة لوقتها (فيديو)

رغم أنه معذور.. مسن يطلب ماءً للوضوء تحت الأنقاض لأجل الصلاة لوقتها (فيديو)

رغم أنه معذور.. مسن يطلب ماءً للوضوء تحت الأنقاض لأجل الصلاة لوقتها (فيديو)
٠٣:٠٣:٤٦ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

وثق مقطع فيديو، متداول بشكل واسع، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حرص مسن سوري على إقامة الصلاة في وقتها.

طلب الماء للوضوء 

وتداول رواد “تويتر” مقطع فيديو جرى التقاطه ‏في كهرمان مرعش التركية، حيث ظهر حاج سوري مسن (من أهالي دير الزور) يريد ماء للوضوء حتى لا تفوته الصلاة، رغم أنه عالق تحت الأنقاض.

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تركية ناجية

وفي واقعة أخرى تداول رواد مواقع التواصل موقفا مؤثرا لامرأة تركية تم إنقاذها من تحت الأنقاض والتي رفضت الخروج حتى إعطائها غطاءً للرأس.

موقف مهيب:

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله رجال الإنقاذ وفرحتهم بنجاة المرأة، والتي فاجأتهم بعدم الخروج حتى تغطي رأسها، وقد حدث بالفعل، في جوي إيماني مهيب.

وعلق أحد واد تويتر على موقف المرأة التركية بالقول :” امرأة تركية مسلمة طلبت من المنقذين غطاء للرأس قبل أن يتم إخراجها وأطفالها من تحت الأنقاض.. أرادت الستر وهي تحت الركام”.

وأضاف :” بينما بعض المسلمات تقضي ليلها ونهارها في بث مباشر على التيك توك بلا حجاب ولا حشمة ولا حياء.. اللهم استر نساء المسلمين وردهم إليك ردًا جميلا”.

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