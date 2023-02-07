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4 أعراض تدل على التهاب الزائدة الدودية الحاد لدى الأطفال
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4 أعراض تدل على التهاب الزائدة الدودية الحاد لدى الأطفال

4 أعراض تدل على التهاب الزائدة الدودية الحاد لدى الأطفال

4 أعراض تدل على التهاب الزائدة الدودية الحاد لدى الأطفال
٠٢:٤٨:٠٨ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يوضح الأطباء، أن التهاب الزائدة الدودية غالباً ما يحدث، عندما يكون هناك انسداد في الزائدة الدودية، مما يتسبب في تراكم البكتيريا والالتهاب.

ويشير الأطباء، إلى أن التهاب الزائدة الدودية يحدث عند الأطفال بشكل متكرر ولكن يمكن أن يصاب الكبار به أيضًا.

أعراض التهاب الزائدة الدودية

• ألم في البطن يكون في البداية مركزيًا ثم ينتقل لاحقًا إلى الجزء السفلي الأيمن من البطن

• الغثيان مع القيء أو بدونه

• فقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام

• حمى طفيفة

ويحذر الأطباء من خطورة إهمال هذه الأعراض، خاصة أن إهمال مشاكل العدوى في الزائدة الدودية دون علاج، قد يتسبب في انفجارها، وقد يؤدي هذا إلى التهاب في جميع أنحاء البطن والتهاب الدم، وكلاهما قد يعرض حياة الطفل للخطر.

طرق علاج الزائدة الدودية

أما عن طرق العلاج، فتتم من خلال استئصال الزائدة الدودية، وهو الاستئصال الجراحي للزائدة الدودية، ويمكن إجراؤها كإجراء بالمنظار أو كجراحة مفتوحة من خلال شق صغير.

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