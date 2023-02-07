أمانة الشرقية تحدد آخر موعد لملاك الأراضي الفضاء المستهدفة للتسوير

تواصل – فريق التحرير:

حددت أمانة المنطقة الشرقية الأول من شهر مارس المقبل، آخر موعد لملاك الأراضي الفضاء المستهدفة للتسوير على بعض المحاور والطرق الرئيسة بمحافظة القطيف لتسوير أراضيهم.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية، ملاك العقارات في المواقع المستهدفة إلى سرعة تسويرها خلال المهلة المتبقية تجنبًا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

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المحاور والطرق المستهدفة

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية، أن المحاور والطرق المستهدفة بقرار التسوير خلال المرحلة الثانية ستشمل 89 أرضًا على طريق الملك عبدالعزيز الممتد من سيهات حتى عنك إلى وسط القطيف، و 80 أرضًا على امتداد طريق كورنيش سيهات.

وأشارت أمانة المنطقة الشرقية، إلى أنه تم إطلاق العديد من الحملات التوعية لتنفيذ القرار الذي يستهدف ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

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