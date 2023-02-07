حريق يلتهم مصنعا أمريكيا للطائرات المسيرة

تواصل – فريق التحرير:

اندلع حريق في مصنع أمريكي للطائرات المسيّرة، في لاتفيا، أمس الثلاثاء، وأصيب 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى.

يوفر الدعم لأوكرانيا

وحسب وسائل إعلام، يوفر المصنع الذي نشب بداخله الحريق، إمدادات للجيش الأوكراني وأعضاء في حلف شمال الأطلنطي “الناتو”.

وهبت فرق الإطفاء والإسعاف، باستجابة سريعة، ووصلت إلى موقع الحريق، وانتشر الكثير من سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف قرب موقع الحريق في المصنع الذي تديره شركة “إيدج أوتونومي” الأميركية في ضواحي العاصمة اللاتفية ريجا.

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أسباب غير معروفة

ولم يعلن عن أسباب اندلاع الحريق في مصنع الطائرات المسيرة، بينما أفادت خدمات الطوارئ في لاتفيا، عبر تويتر، بأنه: “اندلع حريق شديد الخطورة في مبنى الإنتاج، ما أدى إلى انبعاث الكثير من الدخان”، وحثت السكان المحليين على إبقاء أبواب بيوتهم ونوافذها مغلقة.

فتح تحقيق في الواقعة

وجرى إرسال نحو 50 من عناصر الإطفاء إلى مكان الحادث، كما أفادت خدمات الإنقاذ أن الحريق صار تحت السيطرة، بينما فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات.