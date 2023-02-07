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مقطع جديد.. مشهد التقطته كاميرات المراقبة لحظة وقوع زلزال تركيا المدمر

مقطع جديد.. مشهد التقطته كاميرات المراقبة لحظة وقوع زلزال تركيا المدمر

مقطع جديد.. مشهد التقطته كاميرات المراقبة لحظة وقوع زلزال تركيا المدمر
٠٢:١٩:٣٨ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد يوثق لحظة وقوع زلزال تركيا المدمر فجر الإثنين الماضي، والذي أسفر عن وفاة الآلاف.

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب وكالة أنباء تركيا في “تويتر”، مشاهد مرعبة لاهتزاز الأرض وترنج المباني فجر يوم الاثنين، والناس نيام والشوارع خالية من المارة.

حجم الخسائر:

وتسبب الزلزال في خسائر فادحة حيث توفي يعقوب طاش النائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم نتيجة الزلزال.

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وتم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا لما أعلنه فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي يوم أمس.

فيما تهدم 5 آلاف و775 مبنى تهدمت جراء الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد فجر الاثنين، والذي أدى وفق أحدث حصيلة إلى 4544 قتيلاً و26 ألفاً و751 مصاباً.

وضرب زلزال تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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الكلمات الدلالية:
تركيا زلزال زلزال تركيا زلزال تركيا المدمر

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