عاجل.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر

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قال مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، إن المرصد سجل فجر الأربعاء، هزة أرضية شمال نابلس.

وأضاف سويدان، أن الهزة بلغت قوتها 4.4 على مقياس ريختر بعمق 10 كم، مشيرا إلى أن الزلزال يبعد 67 كم عن عمان.

يأتي هذا عقب زلزال تركيا وسوريا المدمر، الذي تسبب في خسائر فادحة حيث توفي يعقوب طاش النائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم نتيجة الزلزال.

وتم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا لما أعلنه فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي اليوم.

فيما تهدم 5 آلاف و775 مبنى تهدمت جراء الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد أمس، والذي أدى وفق أحدث حصيلة إلى 4544 قتيلاً و26 ألفاً و751 مصاباً.

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