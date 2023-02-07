وظائف شاغرة في “الزكاة والضريبة”.. المسميات وطريقة التقديم
فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مدير فرع – جدة.
تخطيط التدقيق الداخلي وخبير ضمان الجودة.
أخصائي تخطيط ومتابعة.
أخصائي رئيسي مراقبة الأداء.
مدير البرامج.
مدير المشروع.
مدير هندسة وتنفيذ أمن تكنولوجيا المعلومات.
مدير مشروع.
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 فبراير 2023.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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