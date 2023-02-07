وظائف شاغرة في “الزكاة والضريبة”.. المسميات وطريقة التقديم

فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير فرع – جدة.

تخطيط التدقيق الداخلي وخبير ضمان الجودة.

أخصائي تخطيط ومتابعة.

أخصائي رئيسي مراقبة الأداء.

مدير البرامج.

مدير المشروع.

مدير هندسة وتنفيذ أمن تكنولوجيا المعلومات.

مدير مشروع.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 فبراير 2023.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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