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“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية وحائل: توقع موجة غبار تستمر لساعات
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“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية وحائل: توقع موجة غبار تستمر لساعات

“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية وحائل: توقع موجة غبار تستمر لساعات

“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية وحائل: توقع موجة غبار تستمر لساعات
٠١:٢٨:٤٠ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية، على كل من منطقتي الشرقية وحائل، تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة، استمرار تأثير الرياح النشطة، المثيرة للأتربة والغبار والتي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، لاسيما على الطرق السريعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على كل من الشرقية وحائل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن تتأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية باستمرار الرياح النشطة التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء منها.

كذلك تشمل الحالة، مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر)، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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