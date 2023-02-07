مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء، 17 رجب 1444 هجرية، الموافق 8 فبراير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:00 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:58، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:55 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:49 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 17 رجب 1444هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:38
المدينة – 5:41
الرياض – 5:12
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:50
المدينة – 3:48
الرياض – 3:20
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:15
المدينة – 6:12
الرياض – 5:44
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:45
المدينة – 7:42
الرياض – 7:14
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