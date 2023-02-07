مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء، 17 رجب 1444 هجرية، الموافق 8 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:00 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:58، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:55 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:49 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 17 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:38

المدينة – 5:41

الرياض – 5:12

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:36

الرياض – 12:08

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:50

المدينة – 3:48

الرياض – 3:20

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:15

المدينة – 6:12

الرياض – 5:44

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:45

المدينة – 7:42

الرياض – 7:14

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