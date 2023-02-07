الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بالرياض
“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية وحائل: توقع موجة غبار تستمر لساعات
“أمة واحدة”.. صاحب محل: خذوا كل محتوياته لمتضرري الزلزال لا تتركوا شيئا
عاجل.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر
شاهد.. ناجية من تحت الأنقاض ترفض الخروج حتى إعطائها غطاءً للرأس
“شؤون الأسرة”: رعاية وحماية الطفل أولوية قصوى في أنظمة المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بالرياض

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بالرياض

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بالرياض
٠١:٣٠:٤٤ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء، 17 رجب 1444 هجرية، الموافق 8 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:00 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:58، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:55 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:49 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 17 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:38

المدينة – 5:41

الرياض – 5:12

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:36

الرياض – 12:08

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:50

المدينة – 3:48

الرياض – 3:20

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:15

المدينة – 6:12

الرياض – 5:44

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:45

المدينة – 7:42

الرياض – 7:14

اقرأ أيضاً:

بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
“الحصيني” يُحذّر من “موجة غبار” على طرق الشرقية والصمان

“الحصيني” يُحذّر من “موجة غبار” على طرق الشرقية والصمان

٠٣:٢٦ م، الخميس، ٠٥ يونيو ٢٠١٤
لحملة الدبلوم.. وظائف شاغرة بشركة ينبع أرامكو للتكرير «ياسرف»

لحملة الدبلوم.. وظائف شاغرة بشركة ينبع أرامكو للتكرير «ياسرف»

٠٨:١٧ م، الأحد، ٠٨ مايو ٢٠٢٢
قيادة التحالف: إسقاط صاروخ «سكود» أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط

قيادة التحالف: إسقاط صاروخ «سكود» أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط

٠١:٢٢ م، السبت، ٠٦ يونيو ٢٠١٥
«السياحة»: ضوابط جديدة لتسعير الفنادق والوحدات المفروشة وفقاً للعرض والطلب

«السياحة»: ضوابط جديدة لتسعير الفنادق والوحدات المفروشة وفقاً للعرض والطلب

٠٤:٥٣ م، الأربعاء، ٢٩ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *