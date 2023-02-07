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شاهد.. ناجية من تحت الأنقاض ترفض الخروج حتى إعطائها غطاءً للرأس

شاهد.. ناجية من تحت الأنقاض ترفض الخروج حتى إعطائها غطاءً للرأس

شاهد.. ناجية من تحت الأنقاض ترفض الخروج حتى إعطائها غطاءً للرأس
١٢:٣٥:٣٧ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل موقفا مؤثرا لامرأة تركية تم إنقاذها من تحت الأنقاض والتي رفضت الخروج حتى إعطائها غطاءً للرأس.

موقف مهيب:

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله رجال الإنقاذ وفرحتهم بنجاة المرأة، والتي فاجأتهم بعدم الخروج حتى تغطي رأسها، وقد حدث بالفعل، في جوي إيماني مهيب.
وعلق أحد واد تويتر على موقف المرأة التركية بالقول :” امرأة تركية مسلمة طلبت من المنقذين غطاء للرأس قبل أن يتم إخراجها وأطفالها من تحت الأنقاض.. أرادت الستر وهي تحت الركام”.

وأضاف :” بينما بعض المسلمات تقضي ليلها ونهارها في بث مباشر على التيك توك بلا حجاب ولا حشمة ولا حياء.. اللهم استر نساء المسلمين وردهم إليك ردًا جميلا”.

واقعة نادرة:

يذكر أن رواد مواقع التواصل تداولوا واقعة نادرة الحدوث وثق طفل أصعب أيام حياته من تحت الأنقاض من خلال مقطع فيديو ظهر فيه بعد انهيار المنزل عليه مع عائلته.
ويظهر الطفل في الفيديو وهو يقول :” والله ما أدري هل أعيش ولا أموت.. شعور لا يوصف وأنت تعيش مثل هذا الوضع”.
كما يُظهر الفيديو الطفل وهو يعيش ساعات الرعب ولا يدري ماذا سينتهي مصيره ، حيث تظهر أصوات الصريخ حوله من عائلته وعائلات الجيران التي انهار عليها المنزل”.

الخسائر بالأرقام:

وتسبب الزلزال في خسائر فادحة حيث توفي يعقوب طاش النائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم نتيجة الزلزال.

وتم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا لما أعلنه فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي اليوم.

فيما تهدم 5 آلاف و775 مبنى تهدمت جراء الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد أمس، والذي أدى وفق أحدث حصيلة إلى 4544 قتيلاً و26 ألفاً و751 مصاباً.

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