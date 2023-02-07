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“أمة واحدة”.. صاحب محل: خذوا كل محتوياته لمتضرري الزلزال لا تتركوا شيئا
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“أمة واحدة”.. صاحب محل: خذوا كل محتوياته لمتضرري الزلزال لا تتركوا شيئا

“أمة واحدة”.. صاحب محل: خذوا كل محتوياته لمتضرري الزلزال لا تتركوا شيئا

“أمة واحدة”.. صاحب محل: خذوا كل محتوياته لمتضرري الزلزال لا تتركوا شيئا
١٢:٥٥:٤٠ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع، يظهر تضامن المنكوبين من آثار الزلزال.

سلع مجانية 

وأظهر الفيديو، متحرا كبيرا للسلع والمنتجات الغذائية، قرر صاحبه أن يتيحه مجانا للناس، ليأخذوا ما يحتاجون من البضائع دون مقابل.

ونقلت وكالة الأنباء التركية، مقطع الفيديو الذي أظهر أعدادا من الناس يدخل نوإلل الماحر الذي يحتوي بضائع ومنتجات غذائية واحتياجات يومية.

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جسر جوي ومساعدات صحية 

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – , اليوم , مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

الوقوف بجانب المتضررين 

وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – أيّدههما الله- على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات في سوريا وتركيا.

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