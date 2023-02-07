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“شؤون الأسرة”: رعاية وحماية الطفل أولوية قصوى في أنظمة المملكة
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“شؤون الأسرة”: رعاية وحماية الطفل أولوية قصوى في أنظمة المملكة

“شؤون الأسرة”: رعاية وحماية الطفل أولوية قصوى في أنظمة المملكة

“شؤون الأسرة”: رعاية وحماية الطفل أولوية قصوى في أنظمة المملكة
١٢:٢٨:٥٧ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس شؤون الأسرة، أن الحماية والرعاية والإغاثة للطفل أولوية قصوى في أنظمة المملكة.

وقال المجلس، عبر حسابه في “تويتر”: ” كل إنسان لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة يعد طفلًا في النظام السعودي، وله الأولوية القصوى في كافة مجالات الحماية”.

وأضاف مجلس شؤون الأسرة : “نظام حماية الطفل في مادته الخامسة نص على أن للطفل في جميع الأحوال أولوية المتمع بالحماية والرعاية والإغاثة”.

مبادرة التنمية والتطوير

وفي وقت سابق، أعلن مجلس شؤون الأسرة إطلاق مبادرة التنمية والتطوير بالتعاون مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.

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وقال المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يسرّنا أن نطلق مبادرة مجلس شؤون الأسرة للتنمية والتطوير في منظومة المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX والتي نقدّم من خلالها برامج تدريبية متخصصة في 10 مسارات تدريبية تحاكي شغفك واهتمامك.

وتشمل هذه المسارات ما يلي:

– إدارة المشاريع

– التحليل الإحصائي

– التهيئة للمناصب القيادية

– التعاون وبناء العلاقات

– إدارة الضغوط

– حماية الطفل

– الابتكار

– الإدارة المالية

– الجودة الشاملة

– المهارات الناعمة

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