“نور” الناجية الوحيدة من عائلتها.. إنقاذ طفلة سورية دون العامين

تواصل – فريق التحرير:

نجت الطفلة السورية “نور” من آثار الزلزال المدمر الذي وقع في سوريا، لكنها كانت الناجية الوحيدة من عائلتها.

إنقاذ الطفلة نور

ووثق مقطع فيديو ط، متداول بشكل واسع، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اللحظات الأولى لإنقاذ الطفلة نور التي لم يتجاوز عمرها 3 أعوام على الأكثر.

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منطقة منكوبة

أعلنت هيئة الدفاع المدني السوري، المعروف باسم “الخوذ البيضاء”، في بيان لها، صدر الاثنين الماضي،أن شمال غرب سوريا “منطقة منكوبة”.

تغطية الاحتياجات الضرورية

وجاء في البيان: “ندعو كافة السلطات المحلية والقوى المدنية لتعبئة كوادرها، ونوصي كافة المنظمات الإنسانية والصحية والإغاثية العاملة في سوريا بتقاسم العمل وفق نظام التكافؤ وتوزيعها الجغرافي لضمان تغطية الاحتياجات الضرورية. بقدر المستطاع”، حسب “CNN”.

مساعدة عاجلة

وأمس الثلاثاء، ناشدت “الخوذ البيضاء”، الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية، مساعدة منكوبي الزلزال بشكل عاجل، مشددة على أن “الوقت بدأ ينفد ومئات العائلات ما تزال عالقة تحت الأنقاض”، حسب وكالات أنباء