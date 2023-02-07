رابع إقالة في شهرين.. رئيس تونس يصدر قرارًا بإقالة وزير الخارجية

تواصل- وكالات

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، قرارًا إنهاء مهام وزير الخارجية عثمان الجرندي، ليصبح بذلك رابع وزير يقال من منصبه منذ مطلع العام، في سياق سياسي متوتر، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

الرئاسة التونسية

وأوردت الرئاسة التونسية على موقعها الرسمي، أن سعيّد قرر إنهاء مهام السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، و تعيين السيد نبيل عمّار مكانه. ولم تذكر الرئاسة أسباب هذا القرار الذي يطال للمرة الأولى وزارة سيادية.

3 وزراء

ومنذ مطلع يناير أقال سعيّد 3 وزراء هم: وزيرة التجارة، ووزيرا الزراعة والتربية. وتأتي هذه القرارات في وقت تواجه فيه تونس انقسامات، وتعقب الانتخابات النيابية التي أجريت في 17 ديسمبر (كانون الأول) و29 يناير لاختيار برلمان، ومقاطعة المعارضة تلك الانتخابات.

أزمة مالية

وإضافةً إلى التوترات السياسية، تشهد تونس أزمة مالية بسبب دينها الذي بلغ أكثر من 80 في المائة من ناتجها الداخلي الإجمالي، ما يسبب، بحسب خبراء، نقصاً متكرراً في المواد الأساسية لعدم كفاية الإمدادات.

ومنذ أشهر، تفاوض تونس على اتفاق للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار يورو مقابل تنفيذ إصلاحات.

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