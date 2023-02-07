ابتكار جديد.. نسيج حيوي لعلاج الجروح

تواصل – فريق التحرير:

تستغرق عمليات شفاء الجروح الداخلية والخارجية وقتا طويلا نسبيا، ما دفع الباحثين إلى ابتكار غشاء يسرع الشفاء ويتحلل بالكامل في الجسم بعد ذلك، خلال 6 إلى 8 أسابيع.

للتطبيقات العلاجية

ونجح باحثون من معهد “فراونهوفر” الألماني، في تحويل مادة لزجة حيوية إلى غشاء حيوي غير سام يشبه الأغشية الخلوية الموجودة في الأنسجة، ما يسمح باستخدامه للتطبيقات العلاجية مثل معالجة الجروح.

اقرأ أيضا:

علاج مذهل.. سم النحل يساعد على التخفيف من أعراض السكري

طريقة شفاء الجروح

وقال الدكتور باستيان كرايست، المشارك في الدراسة، إن “عمل الألياف يشبه الأغشية الخارجية للخلايا في النسيج الضام الموجود في الجسم، ما يمنع ردود فعل الجسم المناعية لمقاومته”، حسب “إرم نيوز”.

وأورد موقع ميديكال إكسبريس، أن الابتكار الحديد لا يتسبب في حدوث أي ندبات خارجية، وينتج عن الألياف مادة ثانوية تساعد على شفاء الجروح.