إنترنت أكثر أماناً.. “ميتا” تعزز تدابير السلامة للنشء وأولياء الأمور

تواصل – فريق التحرير:

قدمت شركة “ميتا” مجموعة من النصائح لتعزيز تدابير السلامة للنشء وأولياء الأمور؛ بمناسبة “يوم الإنترنت الأكثر أماناً”.

الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”انستجرام” وتطبيق الدردشة “واتساب”، سلطت الضوء على مجموعة أدواتها وتحديثاتها لتحسين السلامة والتجارب لكل من النشء والآباء الذين يستخدمون منصات ميتا.

إنترنت أكثر أماناً

وقالت الشركة، في بيان لها: “إن المراهقين يمكنهم تحقيق المزيد من الأمان عبر اختيار من يمكنه رؤية قائمة أصدقائهم والأشخاص والصفحات والقوائم التي يتابعونها والمنشورات التي يتم الإشارة إليهم بها في صفحاتهم الشخصية”.

كذلك قدمت شركة “ميتا” مجموعة من النصائح من أجل استخدام أكثر أمانا للإنترنت من خلال بناء عادات إيجابية عبر الإنترنت باستخدام ميزات مثل “خذ استراحة” (Take a Break) والتي تشجع على قضاء بعض الوقت بعيداً عن انستجرام واستكشاف مواضيع مختلفة أثناء وجودك على المنصة.

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دعم أولياء الأمور

هذا بالإضافة إلى استخدام “الوضع الهادئ” (Quiet Mode) وهو ميزة جديدة تهدف إلى مساعدة الأشخاص على التركيز وإدارة استخدامهم الليلي ووضع حدود صحية بين الأصدقاء والمتابعين، وكذلك التحكم في المنشورات التي يمكنهم رؤيتها من خلال اختيار إخفاء أجزاء متعددة من المحتوى التي لا تهمهم.

أما فيما يتعلق بدعم أولياء الأمور، أشارت “ميتا” إلى ما يقدمه “مركز العائلة” الذي تم إطلاقه مؤخراً من موارد تعليمية من كبار خبراء الشباب والسلامة والخصوصية والصحة حول كيفية إجراء محادثات مع المراهقين حول العادات الصحية والآمنة عبر الإنترنت، كما تساعد أدوات الرقابة الأبوية أولياء الأمور والمراهقين على إدارة وقتهم على الإنترنت.

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