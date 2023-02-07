“ما أدري أعيش ولا أموت”.. طفل يوثق أصعب اللحظات من تحت الأنقاض

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة الحدوث وثق طفل أصعب أيام حياته من تحت الأنقاض من خلال مقطع فيديو ظهر فيه بعد انهيار المنزل عليه مع عائلته.

ويظهر الطفل في الفيديو وهو يقول :” والله ما أدري هل أعيش ولا أموت.. شعور لا يوصف وأنت تعيش مثل هذا الوضع”.

كما يُظهر الفيديو الطفل وهو يعيش ساعات الرعب ولا يدري ماذا سينتهي مصيره ، حيث تظهر أصوات الصريخ حوله من عائلته وعائلات الجيران التي انهار عليها المنزل”.

أب وطفلته:

وفي مشاهد الزلزال المدمر انتشرت أيضا صورة مبكية لأب تركي يحمل جثمان ابنته لفترة طويلة دون أن يضعه على الأرض رغم شدة برودة الجو، عقب انتشالها من تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر.

وكانت وكالة أنباء “إي. بي. إيه” نشرت صورة لرجل تركي يحمل جثمان ابنته المتوفاة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 5100 شخص حتى الآن.

وظهر الأب المكلوم يحتضن جثمان ابنته الملفوف بوشاح ثقيل، وكأنه يمنحها الدفء الأبوي في ظل طقس شديد البرودة يعوق عمليات الإنقاذ، رافضاً أن يكون الجثمان ملقى على الأرض.

عائلة سورية:

من ناحية أخرى نجحت فرق الإنقاذ السورية، في إخراج عائلة سورية كاملة من تحت الأنقاض، وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موجه من التهليل والتكبير، لدى إنقاذ العائلة.

ووسط الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السوريون والأتراك، عمت الفرحة عناصر البحث والإنقاذ، بعد نجاحهم في إنقاذ العائلة التي علقت في الأنقاض

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