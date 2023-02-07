الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“الخطوط الحديدية” تعلن بدء برنامج رواد سار لحديثي التخرج
المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعدِّل قيمة العقود عالية القيمة.. التفاصيل كاملة
مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة في الرياض
“عقاب 44”.. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض
لاستجابتها السريعة للزلزال.. “الصحة العالمية” تعرب عن عميق الشكر للمملكة
توزيع 148 ألف عبوة ماء زمزم بمحطات النقل ومساجد مكة المكرمة خلال شهر

الرئيسية

 /

فرص

 /

“الخطوط الحديدية” تعلن بدء برنامج رواد سار لحديثي التخرج

“الخطوط الحديدية” تعلن بدء برنامج رواد سار لحديثي التخرج

“الخطوط الحديدية” تعلن بدء برنامج رواد سار لحديثي التخرج
١٠:١٢:٢١ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بدء التقديم في (برنامج روّاد سار) لعام 2023م، لحملة (الشهادة الجامعية) في التخصصات الهندسية والإدارية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

1- التخصصات الهندسية.
2- التخصصات الإدارية.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- خريج درجة البكالوريوس فأعلى (2021 أو 2022).
3- المعدل التراكمي لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5) أو ما يعادلها.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة التي تحددها الشركة.

اقرأ أيضا:

تدريب لحملة الثانوية بمعهد الخطوط الحديدية

أهداف البرنامج:

– مبادرة تهدف من خلالها إلى تطوير الشباب حديثي التخرج من الجنسين وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل ليساهموا بفعالية في تحقيق أهداف (سار) ضمن رؤية المملكة 2030 لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

تفاصيل:

1- مدة البرنامج الإجمالية (12) شهر.
2- عدد (6 أشهر) تدريب على رأس العمل ضمن قطاعات الشركة المختلفة.
3- عدد (6 أشهر) تدريب على رأس العمل حسب التخصص.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق 2023/02/19م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا:

الخطوط الحديدية تعلن فتح باب التقديم لحملة الدبلوم والبكالوريوس

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الخطوط الحديدية فرص تدريب وظائف

مواد ذات صلة

المزيد
لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في برنامج «العمل عن بعد»

لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في برنامج «العمل عن بعد»

٠٩:٢٩ م، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
ديوان المظالم يعلن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال

ديوان المظالم يعلن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال

٠٤:٣٠ م، الجمعة، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٨
وظائف إدارية وفنية في «هيئة التقييس» بالرياض لحملة الدبلوم

وظائف إدارية وفنية في «هيئة التقييس» بالرياض لحملة الدبلوم

٠٩:٤٨ م، السبت، ٠١ سبتمبر ٢٠١٨
فتح باب التقديم على وظائف عسكرية للأفراد بالاستخبارات العامة

فتح باب التقديم على وظائف عسكرية للأفراد بالاستخبارات العامة

١١:٥١ ص، الأربعاء، ١٨ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *