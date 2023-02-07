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“عقاب 44”.. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض
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“عقاب 44”.. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض

“عقاب 44”.. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض

“عقاب 44”.. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض
١٠:٠٨:٥٥ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أزاحت طهران، اليوم الثلاثاء، الستار عن قاعدة جوية صممت تحت الأرض، هي الأولى من نوعها التي تكفي مساحتها الكبيرة للتعامل مع طائرات مقاتلة.

أهم قواعد القوات الجوية

وقالت وكالة الإنباء الإيرانية الرسمية إن قاعدة “عقاب 44″، هي واحدة من أهم قواعد القوات الجوية للجيش، حيث إنها بُنيت على عمق كبير تحت الأرض.

وأضافت الوكالة أن قاعدة عقاب 44 قادرة على تخزين وتشغيل مقاتلات وطائرات مسيّرة، ووصفت أنها مبنية على عمق كبير تحت الأرض وبها مقاتلات مجهزة بصواريخ كروز بعيدة المدى.

بينما لم يحدد تقرير الوكالة الرسمية، موقع القاعدة الجوية التي أعلن هنا، بشكل محدد، حسب “الجديد”.

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صفقة قيمتها مليار دولار 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، سافر وفد إيراني رفيع المستوى إلى روسيا، في أوائل يناير الماضي، لزيارة موقع مفترض لبناء مصنع للطائرات المسيرة، والوقوف على تفاصيل كيفية بدء المشروع وتشغيله.

وحسب “القبس”، أشار مسؤولون إلى أن مصنع الطائرات المسيرة الجديد يعد جزءاً من صفقة قيمتها مليار دولار بين روسيا وإيران، لافتين إلى أن موسكو “زودت طهران بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا”.

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أخبار إيران القوات الجوية الإيرانية صواريخ إيرانية قاعدة جوية تحت الأرض قاعدة عقاب 44

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