صورة أبكت الجميع.. هذا ما فعله أب بجثمان ابنته المتوفاة في زلزال تركيا المدمر

تواصل- فريق التحرير

انتشرت صورة مبكية لأب تركي يحمل جثمان ابنته لفترة طويلة دون أن يضعه على الأرض رغم شدة برودة الجو، عقب انتشالها من تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر.

وكانت وكالة أنباء “إي. بي. إيه” نشرت صورة لرجل تركي يحمل جثمان ابنته المتوفاة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 5100 شخص حتى الآن.

وظهر الأب المكلوم يحتضن جثمان ابنته الملفوف بوشاح ثقيل، وكأنه يمنحها الدفء الأبوي في ظل طقس شديد البرودة يعوق عمليات الإنقاذ، رافضاً أن يكون الجثمان ملقى على الأرض.

إنقاذ عائلة تركية:

تمكن رجال البحث من إنقاذ أسرة من تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتال التركية على الحدود مع سوريا.

ووثق مقطع فيديو، لحظة استخراج أفراد الأسرة، ومن بينهم أطفال، حيث لم تبدُ عليهم أية علامات على وجود إصابات.

جاء ذلك بعد مضي أكثر من 24 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي تركيا، بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر.

حجم الخسائر:

وتسبب الزلزال في خسائر فادحة حيث توفي يعقوب طاش النائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم نتيجة الزلزال.

وتم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا لما أعلنه فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي اليوم.

فيما تهدم 5 آلاف و775 مبنى تهدمت جراء الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد أمس، والذي أدى وفق أحدث حصيلة إلى 4544 قتيلاً و26 ألفاً و751 مصاباً.

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