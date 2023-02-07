أهم 10.. جسر جوي إغاثي لتركيا وسوريا بتوجيه ملكي وقرارات مجلس الوزراء

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

خادم الحرمين وولي العهد يعربان عن تعازيهما لتركيا وسوريا ويوجهان بتقديم مساعدات عاجلة

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.. المزيد هنا

عبر منصة ساهم.. خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات لضحايا زلزال تركيا وسوريا

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان… المزيد هنا

بعد إساءتها للنبي ﷺ .. ” شارلي إيبدو” تسخر من ضحايا زلزال تركيا

على عادتها البغيضة الكارهة للإسلام والمسلمين سخرت مجلة “شارلي إيبدو” من خلال رسم كاريكاتير، من الزلزال الذي ضرب تركيا.. المزيد هنا

“لا نستطيع فعل شئ”.. الشيف بوراك يبكي ويطلب المساعدة للمنكوبين من أمام مبنى منهار (فيديو)

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا للشيف التركي الشهير “بوراك” وهو يبكي.. المزيد هنا

“المسند” يرد على خبير توقع زلزال تركيا بتفاصيله قبل 3 أيام.. ماذا قال؟

لم يتوقف الجدل حول تغريدة لباحث هولندي توقع فيها قبل أيام حدوث زلزال تركيا “عاجلاً أم آجلاً” والدول التي ستصيبها أضراره… المزيد هنا

عاجل.. مجلس الوزراء يناقش تعزيز ريادة المملكة ودورها المحوري على العالمي

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء.. المزيد هنا

تنبية مهم.. “حساب المواطن” يؤكد إيداع الدفعة 63 في هذا الموعد

كشف برنامج “حساب المواطن”، أنه متبق يومين فقط على إيداع الدفعة الـ 63 لشهر فبراير 2023.. المزيد هنا

قرار عاجل من “التعليم” بشأن موعد خروج الطلاب من الاختبار

نبهت وزارة التعليم بخروج جميع الطلاب من المدرسة خلال أيام الاختبارات بعد الانتهاء من الاختبار وفي وقت موحد، على أن يمنع خروجهم بين الفترتين.. المزيد هنا

بالفيديو.. شيء غريب حدث بالرياض وقت وقوع زلزال تركيا.. و”المسند” يُعلق

رصد مقطع فيديو، حدوث شيء غريب داخل مسبح بأحد المنازل بمدينة الرياض، بالتزامن مع وقوع الزلزال.. المزيد هنا

نداء استغاثة للعالم.. مئات العائلات السورية محاصرة تحت الأنقاض والوقت ينفد

أعلن مدير منظمة الدفاع المدني السورية، أن الوقت ينفد لإنقاذ مئات العائلات التي لا تزال محاصرة.. المزيد هنا

بعد تدشينها.. أبرز 17 خدمة تقدمها المنصة الوطنية للتأهيل الاجتماعي

دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المنصة الوطنية للتأهيل والتوجيه الاجتماعية، والتي تعد نقطة التقاء بين الوزارة والمستفيدين.. المزيد هنا